Pakket bloem veroorzaakt groot alarm in postkantoor in Ranst

Omstreeks half 11 werd een verdacht pakket met een poeder aangetroffen in het een kantoor van Bpost aan de Gasthuisstraat in Ranst. Politie en brandweer sloten de straat af en ontruimden het postkantoor. Twee medewerkers van Bpost werden opgevangen in een ziekenwagen.

Maar het bleek uiteindelijk vals alarm te zijn. Het bewuste pakket bevatte bloem, waarvan een beetje ontsnapt was.