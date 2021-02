KLAAR: Zit ‘pesten’ in onze genen?

Begin februari start de jaarlijkse “Week tegen Pesten”. Een campagne om de problematiek van pesten onder de aandacht te brengen. Want pesten is een groot probleem: ongeveer 1 op 6 Vlamingen wordt ooit in zijn leven gepest, voor 1 op 30 is het op dit moment dagelijkse realiteit. Wie gepest wordt, draagt daar soms jaren later nog de gevolgen van.

Maar waarom beginnen mensen eigenlijk te pesten? Heeft het altijd bestaan? Is het een natuurlijk fenomeen? Zou het zelfs iets kunnen zijn waarmee we geboren worden? Evolutionaire vragen voor Telidja Klaï, kinder- en jongerenpsychologe bij VRT.