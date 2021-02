Drie agenten van Brusselse politiezone aangehouden in onderzoek naar verkrachting en aanranding 

Op de verkeersafdeling van de politie Brussel Hoofdstad/ Elsene werden gisteren vijf agenten, die allemaal in of rond Luik wonen, opgepakt. "Ze worden verdacht van verkrachting, aanranding van de eerbaarheid en voyeurisme", klonk het bij het parket van Luik, dat het onderzoek in handen heeft. De feiten zouden zich in de privésfeer hebben afgespeeld.