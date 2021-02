KLAAR: Een beeld maken en verspreiden: wat mag wel en wat mag niet

Heb jij al ooit een vriend of vriendin getagd bij een foto op Facebook of Instagram? Of heb je ooit al een grappige foto van een klasgenoot via Snapchat verstuurd? En heb je daarvoor zijn of haar toestemming gevraagd? Nee? Dan heb je iets gedaan wat eigenlijk niet mag…

Dat deed ook de persoon die het beeld maakte en verspreidde van de man in de Aldi in Veurne die boos was omdat er geen Jonagold-appelen meer waren. Grappig filmpje misschien maar door het te maken of te verspreiden overtreed je de wet. Tijd om de regels rond het gebruik van beeldmateriaal eens uit te leggen.