Als volwassene slapen met een knuffelbeer? "Geen probleem als het je ontwikkeling of relatie niet hindert"

"Slapen met een knuffel kan ons een veilig gevoel geven", zegt professor Luyten. "Door in contact te komen met knuffels zoeken we een gevoel uit onze kindertijd op. Sommige mensen doen zottere dingen: ze verzamelen postzegels of oude speelgoedauto's om tot rust te komen. Zolang het geen andere zaken, zoals je ontwikkeling of relatie, in de weg staat, is er geen probleem."

"Voor veel mensen was een knuffel een belangrijk onderdeel van hun kindertijd. Als kind zijn we erg gehecht aan onze ouders. Zo'n knuffel hielp ons om zelfstandiger te zijn. Het verving onze ouders als we ergens bleven slapen. Zo'n pluchen beest heeft dus vaak een sterke emotionele band."

Knuffels tijdens corona

"We zien in het algemeen dat mensen in deze tijden vaker een veilig gevoel opzoeken. Dit kan slapen met een pluchen beest zijn, maar het gaat verder dan dat. Sommige mensen wikkelen zich 's avonds voor de tv in hun fleecedekentje, anderen steken de vuurkorf aan of maken hun huis in het algemeen gezelliger."

Taboe

"Alles wat te maken heeft met onze kindertijd zien we vaak als kinderachtig. We zien dat heel wat mensen een hobby hebben die hen terugbrengt naar hun kindertijd. Autootjes of postzegels verzamelen. Onze kindertijd brengt een gevoel van heimwee, maar ook een gevoel van veiligheid en geborgenheid met zich mee. Bij sommige mensen uit zich dat in het slapen met een knuffel."

"Jaloers zijn op de knuffel van je partner is niet nodig. Zolang het je relatie niet in de weg staat, is er geen probleem. Het is belangrijk om een onderscheid te maken tussen een echte relatie en een knuffelrelatie met een pluchen beest."