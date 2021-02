Opgeloste verdwijningszaak in Brugge is lichtpuntje voor Kristel uit Menen: "Hoop om mijn vader na 37 jaar te vinden"

Vandaag wordt niet meer naar Kristels vader gezocht. "Maar mijn gevoel zegt dat hij nog leeft. Misschien zit hij in het buitenland, ik weet het niet. Ik ben een aantal keren op vakantie al mannen tegengekomen die op hem leken, dezelfde blik hadden en dezelfde voornaam hadden. En ik vroeg dan ook elke keer of hij het was. Maar het was nooit hij. Ik weet niet hoe ik ga reageren als ze hem op een dag terugvinden, of als hij ooit in levende lijve voor mij staat."



“Het is nu zoveel jaren geleden en ik heb al een groot deel verwerkt, maar je wilt nog altijd weten wat er is gebeurd. Dat is de enige manier om het ooit een plaats kunnen geven.”