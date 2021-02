Opvallende carrièreswitch voor "Romeo" Chris Van Tongelen: hij wordt manager vaccinatiecentrum Putte

Zanger Chris Van Tongelen, bekend van De Romeo's, gaat het vaccinatiecentrum GC Klein Boom in Putte leiden. Van Tongelen coördineert nu de opbouw en blijft tijdens de vaccinatiecampage verantwoordelijk voor de hele site. "Het is simpel. Ik moet ervoor zorgen dat het spel draait. En neem iets om te schrijven want het is een geweldige titel. Ik word vaccinatiecentrumcoördinator, alstublieft", zegt Van Tongelen in "Start Je Dag". "Weinig mensen weten dat ik voor Music Hall al jaren grote musicals in goede banen leid als uitvoerend producent. Op die manier zijn de mensen van Putte, Heist-op-den-Berg en Bonheiden bij mij terechtgekomen."