Ronse wil meer graffiti in het straatbeeld

De stad Ronse heeft een plan uitgewerkt om streetart en graffitikunst te ondersteunen. Zo gaat de stad verschillende muren en objecten in het centrum en buiten het centrum laten opvrolijken door verschillende artiesten. “Behalve graffiti gaan we ook extra aandacht geven aan muziek”, zegt cultuurbeleidscoördinator Leconte. “Urban Art zit in het DNA van Ronse, en daar komen verschillende facetten bij kijken. Het is echt een community in onze stad, en we willen die gemeenschap verder ondersteunen.”