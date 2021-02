Gratis en nauwelijks wachtlijsten: zo doet Verenigd Koninkrijk het veel beter op vlak van mentale gezondheidszorg

Verbakel kent de situatie in het Verenigd Koninkrijk goed. Hij heeft zijn doctoraat in Oxford gedaan en daar ook enige tijd gewoond. De gezondheidszorg in het VK heeft als het op wachtlijsten aankomt niet echt een goede naam. Britten kunnen een beroep doen op gratis gezondheiszorg ongeacht inkomen of afkomst, maar dat systeem botst meer en meer op zijn grenzen. Mensen moeten er soms maanden wachten op een ingreep of een behandeling in het ziekenhuis.