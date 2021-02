Somalische verkiezingen opnieuw uitgesteld: "De strijd tussen de clans is een gigantisch probleem"

In Somalië zijn de presidents- en parlementsverkiezingen opnieuw uitgesteld. Dat heeft president Mohamed Abdullahi Farmajo aangekondigd. De regering, deelstaten en verschillende clans blijven verzand in meningsverschillen. "De clans zijn een gigantisch probleem, elke clan wil zo veel mogelijk macht", zegt een Somaliër in België. De verkiezingen werden een eerste keer uitgesteld in december en zouden normaal vandaag doorgaan. Het land met 2,6 miljoen vluchtelingen in eigen land dreigt verder af te glijden in chaos en crisis.