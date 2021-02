Stad Hasselt en brandweer willen campagne starten die mensen helpt gasgeur te herkennen: "Te veel valse meldingen"

"Het gebeurt steeds vaker dat we opgeroepen worden omdat iemand een gasgeur denkt te ruiken terwijl het achteraf om iets anders blijkt te gaan", vertelt brandweercommandant Bert Swijsen. "Onze meettoestellen tonen dan aan dat er geen explosiegevaar is of dat het om een andere geur gaat. Uiteraard hebben we liever dat mensen alarm slaan dan dat ze urenlang in een gasgeur zitten en dat het dan misgaat."

"Eind december was er nog een grote gasexplosie in de Minderbroedersstraat in Hasselt. Daardoor zijn de Hasselaren precies wel geschrokken", zegt Swijsen. "Hoewel het moeilijk te meten is, hebben we het gevoel dat mensen oplettender zijn sinds die gasontploffing. Dat is ook logisch. Na een zeer zwaar onweer worden er bij een volgende voorspelling ook massaal zandzakken afgehaald om huizen te beschermen."