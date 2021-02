Trucker komt om het leven op E17 in Aalbeke bij ongeval in file richting Franse grens

De vrachtwagenchauffeur reed in op een andere vrachtwagen in de file. De klap was zo hevig dat de cabine helemaal verhakkeld werd. De man kon niet meer gered worden.

Er staan al 3 dagen files op de E17 in Rekkem en Aalbeke in de richting van Frankrijk. De Franse politie is maandag begonnen met coronacontroles aan de grens. Al het verkeer dat Frankrijk binnenrijdt, wordt van de autoweg geleid. De politie controleert vooral op de naleving van de coronamaatregelen, zoals de niet-essentiële reizen.

Er waren de voorbije 2 dagen al 2 ongevallen in Rekkem en Aalbeke, maar toen viel de menselijke tol nog mee.