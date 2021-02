Twee maanden cel met uitstel voor Hitlergroet naar Marc Van Ranst

Op 23 augustus zag de Mechelaar viroloog Marc Van Ranst op de trein in het station van Mechelen. Hij sprak hem aan, omdat hij hem eens goed zijn mening wilde zeggen. Volgens de man is dat ontaard in een scheldpartij.

De man noemde Van Ranst een vuile linkse rat, een communist en begon te roepen en schelden dat hij "op zijn bakkes zou motten". Volgens hem reageerde Van Ranst denigrerend en zei hij dat de man wellicht een skinhead was. Daarop gaf de Mechelaar een hitlergroet.

Het levert hem nu een voorwaardelijke celstraf op en hij moet begeleiding voor zijn psychosociale problemen volgen.

Marc Van Ranst stelde zich geen burgerlijke partij.