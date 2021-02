UGent onderzoekt hoe wielrenners minder kunnen vallen in de toekomst: "Eerst oude valpartijen analyseren"

"Koersen was altijd al een beetje vallen en opstaan. Maar koersen was de jongste vijf jaar te veel hard vallen, en amper of niet opstaan", stelt de universiteit van Gent. In opdracht van UCI gaat ze onderzoeken hoe je grote valpartijen kan vermijden. Volgens professor Steven Verstockt is het belangrijk om eerst inzicht te krijgen in valpartijen uit het verleden. "We maken momenteel een databank met verschillende valpartijen uit het verleden. Met die data kunnen we dan in de toekomst aan de slag om parcours te evalueren."