Vaccinatiecentrum op be-MINE in Beringen krijgt grote verwarmingsinstallaties: "Anders ijskoud"

Zoals bekend wordt het vaccinatiecentrum voor de inwoners van Beringen en Tessenderlo ondergebracht in de voormalige elektriciteitscentrale van de steenkoolmijn van Beringen. Dat gebouw staat leeg, maar het is erg groot en het is er zeer koud.

"Het is een unieke locatie, maar logistiek niet de makkelijkste", vertelt Jos Aerts. Hij is bij de stad Beringen verantwoordelijk voor het vaccinatiecentrum. "Het gebouw bevat elementen die niet kunnen verwijderd worden. Er is ook geen verwarming en voor elektriciteit hebben we ook zelf moeten zorgen. We hebben enkele ramen vervangen door houten panelen om daar de verwarmingsbuizen door te kunnen steken. Maar ondanks de grootte van het gebouw en de koude, is deze vorm van verwarming zeker voldoende. "

"Het was trouwens ook een hurarenstukje om de verschillende ruimtes zoals de apotheek, het EHBO-lokaal, de refter, ... in deze hal op te bouwen", zegt Aerts nog. "Dat zijn namelijk hobunits en het was echt milimeterwerk om die naar binnen te brengen."