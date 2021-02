West-Vlaamse varkensboeren trekken aan alarmbel: "We geraken onze dieren niet kwijt"

De varkenshouders krijgen al wekenlang maar 80 cent per kilogram varkensvlees. Dat is de laagste prijs in meer dan 20 jaar. De restaurants zijn gesloten door de coronacrisis en daardoor wordt er minder varkensvlees gekocht. Maar er is ook de Afrikaanse varkenspest in Duitsland. Daardoor zit de export in de problemen.

West-Vlaanderen is dé varkensprovincie en dus zitten heel wat boeren met de handen in het haar. Bart Vergote uit Zedelgem: "Sinds vorig jaar is er officieel geen Afrikaanse varkenspest meer in België. We hadden als sector goede hoop dat de prijzen zouden stijgen. Maar we worden geconfronteerd met stijgende voederprijzen. Bovendien komt onze export niet op gang. We geraken onze varkens dus niet kwijt."