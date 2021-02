Verkoop van communiekleding loopt onverwacht goed "Ondanks de onzekerheid over de datum van het feest"

Het bisdom Brugge wacht nog even met de beslissing over de communiefeesten. Vorig jaar waren er geen door de coronacrisis. Binnenkort weten we of het feest zoals gewoonlijk in mei kan plaatsvinden. Of misschien wordt het wel uitgesteld naar het najaar?

Die onzekerheid belet ouders niet om al feestkleding te kopen voor hun zoon of dochter. Sarah Tally van de kinderkledingwinkel Tineke Junior in Roeselare: "We verkopen onverwacht goed. Het is wel wat later begonnen dan de vorige jaren. Ouders houden er rekening mee dat het feest kan verschuiven naar later in het jaar. Daarom kopen ze soms kleding die extra ruim zit."