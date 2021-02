Vloedgeulen in natuurgebied Wijmeers moeten knijtenplaag tegengaan

Natuurgebied Wijmeers in Wichelen is een ontpolderd gebied waar het getijde van de Schelde vrij spel heeft. Het probleem is dat daardoor veel slib kwam bloot te liggen. In dat slib planten knijten zich graag voort, en dat zorgt voor problemen bij mensen die rond de Schelde wonen, want een knijt is een kleine mug die erg vervelend kan steken. Door de aanleg van die vloedgeulen moet dat probleem van de baan zijn.