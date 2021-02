Nog geen extreme wateroverlast in West-Vlaanderen, maar verschillende rivieren hebben waakdrempel al overschreden

"Er zijn voorlopig geen overstromingen in West-Vlaanderen, maar verschillende beken en rivieren hebben intussen wel de waakdrempel overschreden", zegt Katrien Smet van de Vlaamse Milieumaatschappij. "Dit is het geval voor het IJzerbekken, de Heulebeek in Moorsele, de grote Kemmelbeek in Vlamertinge en de Handzamevaart in Kortemark. Die zijn buiten hun oevers getreden. Gelukkig worden er geen huizen bedreigd. Weilanden, akkers en natuurgebeiden staan blank, maar die zijn daarop voorzien. Er staat heel veel water, maar het ergste is voorbij."

Tot 22.00 uur vanavond kunnen er wel nog felle regenbuien vallen. Er is 5 tot 10 liter per vierkante meter voorspeld. Daardoor bestaat de kans dat de rioleringen de stortbuien niet kunnen slikken en er plaatselijk wateroverlast is.

Door de hoge waterstand mogen er ook geen schepen varen op de IJzer, het Lo-kanaal en het kanaal Nieuwpoort-Duinkerke. Maar volgens de Vlaamse waterweg is dat niet zo dramatisch, omdat er daar geen grote schepen varen, wel pleziervaartuigen.

Bekijk het verslag uit "Het Journaal" hier: