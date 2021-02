Voormalig ECB-voorzitter Mario Draghi moet nieuwe Italiaanse regering vormen

De 73-jarige Draghi moet dus een nieuwe coalitie smeden die stevig genoeg is om de hevige coronacrisis en de zware economische gevolgen daarvan op te vangen. Mogelijk zal hij een neutrale regering van technocraten op de been brengen, die buiten het partijpolitieke gekonkel kan werken. Een van de taken zal de besteding zijn van de 200 miljard euro steun die Italië ontvangt van de Europese Unie. Het is die kwestie die aan de basis lag van de val van de regering.

De keuze voor Draghi is dubbel: de man heeft heel wat ervaring en gezag, vooral dan ook bij de internationale beleggers die de wenkbrauwen fronsen bij die toch wel erg ongelegen Italiaanse regeringscrisis. Draghi was eerder een hoge ambtenaar van het ministerie van Financiën en was tussen 2011 en 2019 voorzitter van de Europese Centrale Bank. In die periode speelde die instelling een belangrijke rol bij het bedwingen van de crisis rond de euro. Mede door zijn optreden zouden niet enkel Italië, maar ook Spanje, Portugal, Ierland en Griekenland ondanks alle moeilijkheden in de eurozone kunnen blijven, ook al zagen speculanten dat anders.

