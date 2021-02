Voormalig Nijlens politieagent Jos krijgt jaren na heldendaad toch nog een Ereteken voor Moed en Zelfopoffering

Jos vertelt wat er jaren geleden gebeurde. "Mijn collega en ik kregen een oproep dat er een vrouw ongerust was, omdat haar man duistere gedachten had en plotseling met de auto vertrokken was. De vrouw was bang dat haar man zichzelf iets ging aandoen", vertelt Jos. Op dat moment reden Jos en zijn collega over de brug over het Netekanaal. "We zagen een auto die voldeed aan de beschrijving die we gekregen hadden. De auto stopte, de bestuurder stapte uit en sprong in het water. Ik ging hem zo snel mogelijk achterna en heb hem uit het water gehaald."