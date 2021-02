Vuilniswagens op biogas van eigen groenafval in regio Dendermonde en Wetteren vanaf volgende zomer 

Niet alle groenafval zal een tweede leven krijgen als biogas. "We zullen nog steeds per jaar zo’n 20.000 ton compost produceren. Het biogas is écht een nevenproduct”, benadrukt de Leeuw. Dankzij het nieuwe systeem zal Verko minder uitgeven aan brandstof, “maar we doen dit niet om winst te maken”, zegt de Leeuw nog. “We gaan aan de gemeenten dezelfde prijs aanrekenen als in het verleden. De nieuwe installatie zal veel geld kosten maar de winst zit elders. Het groenafval wordt een soort nieuwe grondstof om biogas te maken", aldus de Leeuw.