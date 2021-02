Identiteit, sociaal contact én fysiek contact: daarom vinden we een verzorgd kapsel zo belangrijk

Een laatste reden waarom we een kapsel zo belangrijk vinden, is volgens Gielen fysiek contact. "Mensen hebben nood aan fysiek contact, aanrakingen. Dat doet de kapper bijvoorbeeld door je haar te wassen. Het klinkt misschien banaal, maar het is heel belangrijk, zeker voor mensen die alleen wonen. Een kapper zal het misschien niet willen horen, maar fysiek contact is wel erg belangrijk."

Of we snel van ons coronakapsel verlost zullen zijn, komen we waarschijnlijk te weten op vrijdag 5 februari. Dan beslist het Overlegcomité of de kappers op 13 februari opnieuw open mogen.