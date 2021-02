Wateroverlast in Oost-Vlaanderen: scheepverkeer op Dender ligt stil en straten afgesloten in Maarkedal

Ook op andere plaatsen in de provincie Oost-Vlaanderen is er overlast door hevige regenval. In Strijpen, bij Zottegem, staat er bijvoorbeeld een straat onder water omdat een beek uit de oevers is getreden. In Brakel dreigt water enkele huizen binnen te lopen. Ook in Maarkedal staat de brandweer klaar om in te grijpen als dat nodig is.