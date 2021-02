Waterstand van rivieren in Limburg is hoog maar niet kritiek: "We houden het waterpeil nauwgezet in de gaten

Voorlopig is ook het waterpeil in de Demer nog min of meer onder controle. In Halen dient het Schulensbroek als buffer met een capaciteit van maar liefst 11 miljoen kubieke meter. Het is daarmee het grootste gecontroleerde overstromingsgebied van de Vlaamse Milieumaatschappij. Het moet wateroverlast stroomafwaarts in Herk-de-Stad, Lummen, Halen en in Diest helpen voorkomen.