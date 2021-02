Het is vandaag Wereldkankerdag: "Overlevingspercentage na  kankerdiagnose spectaculair gestegen tot bijna 70 procent"

De laatste 30 jaar heeft Stichting tegen Kanker meer dan 200 miljoen geïnvesteerd in kankeronderzoek in België. Zo stond de organisatie mee aan de de wieg van immunotherapie. Professor Diether Lambrechts: "Immunotherapie heeft een positieve omwenteling veroorzaakt in de behandeling van gemetastaseerde (uitgezaaide, red.) kankers, want áls het werkt, verlengt het een leven met vele jaren of leidt het zelfs tot genezing."

Getuige hiervan is Greetje. In 2015 werd een kwaadaardig melanoom in haar sinussen ontdekt. Er volgde een zware operatie en zes weken bestraling. Een aantal maanden later werden er uitzaaiingen in de maag, lever en bot gevonden. Greetje had nog maar 20 procent kans op genezing. Dankzij een nieuwe immunotherapie gaat het vandaag toch goed met haar. "Vier jaar na de kankerdiagnose leef ik weer volop. Ik werk halftijds en ben mijn artsen erg dankbaar hiervoor. Zonder deze therapie was dit een heel ander verhaal geweest.