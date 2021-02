Wereldprimeur in de VS: man van 22 heeft nieuw gezicht en handen na transplantatie

In de Amerikaanse staat New York heeft een patiënt een nieuw gezicht en nieuwe handen gekregen bij een historische transplantatie-operatie. De 22-jarige Joe DiMeo liep twee jaar geleden zware brandwonden op na een auto-ongeval. Het was een lange weg op zoek naar geschikte donoren. Voor de artsen was het ook een grote uitdaging om de medische ploeg op te leiden en voor te bereiden op de operatie. Een transplantatie van zowel het gezicht als de handen is nog nooit eerder gelukt. Bekijk het verhaal van DiMeo in bovenstaande video.