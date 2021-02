Woonzorgcentrum in Asse bijna  geëvacueerd na stroompanne

Gisterenavond werd de brandweer Vlaams-Brabant West opgeroepen voor een routineklus; een man zat vast in een lift in het woonzorgcentrum Spanjeberg van Armonea in Zellik. Maar toen de brandweer op zoek gingen naar de oorzaak van de stroompanne, zagen ze dat de kelder van het woonzorgcentrum onder water stond: "De lift kwam vast te zitten doordat de elektriciteit was uitgevallen”, vertelt brandweermajoor Dirk Keymolen. “Onze mensen konden die persoon snel uit de lift bevrijden, maar bij het op zoek gaan naar de oorzaak van de elektriciteitsproblemen werd vastgesteld dat de kelder onder water stond. Dat was het gevolg van een waterlek in de kelder.”

"Doordat er geen elektriciteit meer was, was er ook geen verlichting meer, geen verwarming, geen branddetectie, geen telecom enzovoort”, gaat Keymolen verder. “Daarom werd alles in gereedheid gebracht om de bewoners eventueel te evacueren. Binnen de groep van Armonea werden plaatsen vrijgemaakt op andere locaties in de provincie zodat mensen er konden worden opgevangen. Maar zover is het uiteindelijk niet gekomen, de stroomvoorziening kon hersteld worden en alle bewoners mochten op hun kamer blijven.