Zwaantjesbrug in Wielsbeke krijgt hoogtedetectiesysteem om nog meer botsingen te voorkomen 

De Zwaantjesbrug ligt over het kanaal Roeselare-Ooigem en over de N382, dat is de verbindingsweg tussen Ingelmunster en Waregem. De voorbije jaren reden al verschillende vrachtwagens die te hoog geladen waren tegen de brug. Dat zorgde voor heel wat schade, ook aan de onderkant van de brug. Het laatste ongeval gebeurde eind september vorig jaar, amper enkele weken nadat er herstellingswerken aan de brug waren uitgevoerd. "Het nieuwe systeem moet dat dus voorkomen", zegt Bert Maertens (N-VA), Vlaams volksvertegenwoordiger uit Izegem.