"Huidige norm voor telewerken goed voor wie na kankerbehandeling weer aan het werk wil", weet Arteveldehogeschool Gent

Bij Véronique Verheyen uit Zelzate werd in 2016 borstkanker vastgesteld, en ze kreeg chemotherapie, bestralingen en anti-hormoonbehandeling. “Daarvan ondervind ik nu nog altijd de gevolgen”, zegt Véronique. “De vermoeidheid is niet te onderschatten, en mijn brein wilde ook niet mee. Dat chemobrein is voor sommigen moeilijk te aanvaarden, maar het is een feit dat ik nieuwe dingen moeilijker kon aanleren dan voordien. Toen ik 15 maanden na de diagnose weer aan het werk ging, kreeg ik wel hulp bij de reïntegratie. Maar de terugkeer naar de werkvloer was toch niet eenvoudig, ik moest ook naar een andere werkplek. Zelf was ik veel veranderd, ik stond anders in het leven. En eenzaamheid en isolatie heb ik ook meegemaakt, zoals nu veel mensen in de coronacrisis hebben leren kennen. Eens weer aan het werk, wilde ik mijn achterstand inhalen, en begon ik enkele opleidingen. Maar mijn chemobrein speelde mij parten: de nieuwe informatie die ik kreeg, vergat ik weer heel snel. En uiteindelijk duurt de psychologische verwerking van kanker soms langer dan het fysieke herstel. Zeker als alleenstaande is het toch ook wel opnieuw zoeken naar zingeving in de samenleving. Misschien had telewerk toen wel een deel van de oplossing kunnen zijn. Nu werk ik ook grotendeels thuis als taalinstructeur bij de Vlaamse overheid. Ik kan wel rustig thuis werken, en mijn werkuren kiezen volgens de energie die ik op bepaalde momenten heb. Anderzijds heb ik veel nieuwe digitale tools moeten aanleren, en dat vraagt toch wel veel tijd.”