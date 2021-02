""Always look on the bright side of life" blijft een van de beste liedjes om te horen als je gekruisigd wordt, niet?"

Toch slaagde het lied er eind jaren 70, begin jaren 80 nauwelijks in in de hitparades te scoren. Tot vooral voetbalsupporters er in de jaren 80 de ideale manier in vonden om tegenstanders uit te dagen, zeker na een nederlaag van de ploeg van deze laatsten. Radio-dj’s pikten het lied opnieuw op en zo slaagde "Always look…" er in 1991 alsnog in een top 3-notering in Groot-Brittannië te halen.

Idle: "Iedere week klom het lied in BBC-hitparade, zelfs tot nummer 3, nadat ik een vrij chaotisch optreden in het BBC-programma "Top of the Pops" gegeven had. Volgens radio-dj Simon Mayo steeg het nummer niet hoger, juist door dat optreden, en wellicht was het ook wel daarom. Maar het lied kwam wel op 1 terecht in Ierland, waar de vertoning van de film eind jaren 70 nochtans verboden was en de soundtrack zelfs uit de rekken gehaald werd na protesten. De wraak kon niet gepaster zijn!" (Boek "Always look on the bright side of life: a Sortabiography" van Eric Idle, 2018)