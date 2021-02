"Diplomatie is terug": Biden wil vrede in Jemen, behoud troepen in Duitsland en vrijlating Navalny   

Biden sprak zich in zijn toespraak opvallend uit over de oorlog in Jemen. De Verenigde Staten zullen niet langer offensieve operaties in Jemen steunen, die Saoedi-Arabië uitvoert tegen opstandige Houthi's, aldus de president. In 2015 startte Saoedi-Arabië met een militair offensief tegen de Houthi-rebellen. De Obama-administratie gaf initieel groen licht voor het offensief. Ook president Trump steunde Saoedi-Arabië. Iran steunt de Houthi's in het conflict.

De strijd in Jemen eiste al meer dan 100.000 dodelijke slachtoffers en bracht hongersnood en armoede met zich mee. Door de Amerikaanse steun aan Saoedische aanvallen op te zeggen, komt Biden zijn verkiezingsbelofte na om bij te dragen aan vrede in Jemen. Zijn nationale veiligheidsadviseur Jake Sullivan zei dat Biden "een meer actieve en geëngageerde rol wil spelen" om de oorlog te beëindigen door middel van diplomatie.