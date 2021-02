Gents bedrijf dat medicijnen maakt met antistoffen van lama's, breekt records op de beurs

Het vertrouwen en de interesse van investeerders komt niet uit het niets, want Argenx heeft meerdere belangrijke potentiële geneesmiddelen in de pijplijn. Het eerste is cusatuzumab, een geneesmiddel tegen acute leukemie. Dat is nog volop in ontwikkeling, in samenwerking met Janssen Pharmaceutica. Daarnaast is er ook het eerder vernoemde erfgartigimod. Dat middel is niet alleen voor mensen die lijden aan de zenuwziekte CIDP, maar het wordt ook onderzocht en getest bij andere auto-immuunziekten, zoals de spierziekte MG, de bloedziekte ITP en de huidziekte Pemphigus Vulgaris.