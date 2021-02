Autosnelweg tussen Brussel en Oostende op twee plaatsen afgesloten, hele weekend hinder

Om 23 uur wordt dan de E40 tussen het knooppunt Aalst en Groot-Bijgaarden afgesloten. Een aannemer zal er de liggers van een nieuwe brug leggen in Affligem. De vorige brug werd afgebroken nadat ruim 10 jaar geleden een vrachtwagen de brug zwaar had beschadigd. Sindsdien was er geen verbinding meer tussen Essene (Affligem) en Sint-Katherina-Lombeek (Ternat).

De nieuwe brug is in de eerste plaats voor voetgangers en fietsers bedoeld. In beide richtingen komen brede fietspaden. Voor de auto blijft er in het midden nog een strook van 3 meter over. Daar moeten auto’s dus beurtelings over rijden.