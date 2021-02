AZ Zeno introduceert nieuw toestel om sneller complicaties op te sporen

Er bestaan al toestellen die complicaties kunnen voorspellen aan de hand van de bloeddruk, temperatuur en hartslag. Het verschil met deze toestellen is dat ze het risico ook kunnen afleiden uit de ademhaling. Dat was tot nu toe een probleem, want een verpleegkundige moest dat zelf tellen, per minuut.

“Een patiënt krijgt een clip op de vinger en via die sensor gaan we de ademhalingsfrequentie, de zuurstofsaturatie en de polsfrequentie bepalen. Die waarden worden dan ingevuld in een score en die score gaat aangeven of die patiënt gevaar loopt om complicaties te doen op korte termijn”, zegt Marino De Deyne van AZ Zeno.