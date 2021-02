Beersel opent jacht op konijnen: "Vreten alle gewassen op"

Tot 28 februari mag een jager konijnen doden in de buurt van het recyclagepark en de begraafplaats van deelgemeente van Beersel, Lot. Daar zitten de afgelopen tijd zoveel konijnen, dat de gemeente klachten heeft gekregen van een landbouwer. Burgemeester Hugo Vandaele (Lijst Burgemeester): "Eén van onze landbouwers heeft laten weten dat er te veel konijnen aan zijn gewassen zitten. Die bevinden zich op het gemeente-eigendom. Daarom hebben we in samenspraak met het Agentschap Natuur en Bos en de plaatselijke jachtopzichter besloten om toelating te geven om gedurende één maand het wildbestand van konijnen weer op een normaal niveau te krijgen."

De burgemeester verzekerd dat er enkel gejaagd zal worden op uren en dagen dat het recyclagepark gesloten is om iedereens veiligheid te garanderen.