100 mezenkastjes in Beringen moeten eikenprocessierups helpen bestrijden

Met de 100 mezenkastjes wil de gemeente Beringen iets doen aan de processierups die in de eikenbomen op het domein van Blueberry Fields leeft. Een koppel mezen met jongen eet ongeveer 10.000 rupsen per broedperiode. De mezen kunnen de eikenprocessierups dus op een natuurlijke manier mee helpen bestrijden. Het is de bedoeling dat de mezen door de nestkastjes overtuigd worden om hun nestje op de plantage te bouwen.

De nestkastjes worden trouwens met een juten band boomvriendelijk bevestigd. Zo worden de bomen niet beschadigd door nagels of vijzen.