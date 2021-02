Drukke namiddag voor brandweer in Zaventem en Vilvoorde: brand in frituur en in Chirolokaal 

In Vilvoorde gingen vanmiddag de oude Chirolokalen aan de Hellingstraat in de vlammen op. De lokalen werden voornamelijk gebruikt als opslagplaats van oud schoolmateriaal. Maar omdat de brandweer vreesde dat er ook gasflessen zouden liggen, moesten de buurtbewoners even binnen blijven. Dat bleek niet het geval. Volgens burgemeester Hans Bonte is de brand intussen onder controle en is overslag naar andere gebouwen nipt vermeden.

Ook in Zaventem heeft het vanmiddag gebrand, in frituur Gust aan de Heidestraat. Daar waren herstellingswerken aan het dak aan de gang. "Een omstaander had het vuur opgemerkt, ik ben onmiddellijk naar hier gekomen", zegt uitbater Peter Thiry. "De schade is enorm. Ik hou mij sterk, maar mijn vrouw en zoon zijn enorm aangedaan", reageert een emotionele uitbater. Niemand raakte gewond, maar de schade aan het gebouwtje is aanzienlijk.