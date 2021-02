Brugge volop bezig met opbouw van vaccinatiecentrum: "Nog heel wat vrijwilligers nodig"

Naast de opbouw van het centrum is ook de zoektocht naar vrijwilligers gestart. "We zullen in eerste instantie opstarten met professioneel personeel, om te kijken of er geen fouten gebeuren", vertelt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). "Naarmate we verder gaan en er meer vaccins komen, zullen we dan vrijwilligers inschakelen. Eerst samen met de professionelen, zodat ze alles goed onder de knie hebben. Om dan later met meer vrijwilligers te kunnen werken."