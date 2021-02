Burgemeester en inwoners Vilvoorde in rouw na overlijden zanger Kris De Bruyne

De Bruyne heeft ook vijf jaar in de stad gewoond. Exact in de wijk Far-West die hij bezingt in "Vilvoorde City". “Ik heb hem een paar keer in café De Drinkwinkel ontmoet”, vertelt een buurtbewoner. “En ik moet toegeven dat hij wel gelijk had over de tekst in "Vilvoorde City". Het was hier toen een vuile, stinkende stad. Dat moeten we toegeven, maar ondertussen is dat wel heel hard veranderd”, vindt hij. “Het doet me echt iets”, zegt een vrouw uit de wijk. “Weten dat hij hier gewoond heeft, er een liedje over schreef en dan op zo’n jonge leeftijd is gestorven, dat is erg.”

Kris De Bruyne stierf gisteren op 70-jarige leeftijd na een langdurige ziekte.