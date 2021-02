Coronabesmettingen in scholen stabiliseren: "Hier en daar zelfs kleine daling"

Ondertussen rijst de vraag of de kappers op 13 februari nu wel of niet mogen heropenen. “Het is natuurlijk belangrijk dat we rustig kijken of er een effect is of niet als we een bepaalde sector heropenen. En het moet natuurlijk ook in de meest veilige omstandigheden gebeuren, volgens de strikte protocollen. We kunnen er alleen maar op aandringen om het nog strikter te maken en heel goed op te volgen.”

“We snakken er allemaal naar om nog meer sectoren te laten heropenen. Zolang we er als maatschappij maar niet voor kiezen om te veel dingen tegelijkertijd te heropenen. Zeker met de Britse variant die aan een opmars bezig is, moeten we voorzichtig zijn. Maar strikte protocollen kunnen ons uiteraard al heel veel helpen", besluit Molenberghs.