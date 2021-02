Coronamaatregelen extra frustrerend voor kankerpatiënten en hun omgeving: "Je staat machteloos voor de deur van het ziekenhuis"

Het koppel heeft ook een zoontje van 7. Hij gaat naar school in Rapertingen en komt daar in contact met andere kinderen. Dat brengt extra risico met zich mee. “Maar hij is super voorzichtig”, zegt Vanginderhuysen. "De laatste weken kwam meer in het nieuws dat er besmettingen in de scholen zijn. Hij is toen zelf komen vragen of hij een mondmasker mocht dragen om naar school te gaan, omdat hij zijn mama niet ziek wil maken. In de klas draagt hij nu dus altijd een mondmasker.”