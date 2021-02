Mercatormuseum in Sint-Niklaas toont "mooiste atlas ter wereld" uit de 17e eeuw

De atlas die in het museum te zien is, is een Latijnse editie uit 1662. "Maar we hebben in samenwerking met de universiteit van Utrecht ook een digitale versie van de atlas", zegt conservator Bohé. "Op twee aanraakschermen kunnen mensen in die 3.000 bladzijden en 600 kaarten gaan grasduinen." Het Mercatormuseum in Sint-Niklaas is het enige museum in ons land over cartografie. Het is uniek in de wereld dat de 11 delen van de atlas er samen getoond worden. Je kan er naar gaan kijken na reservatie tot 25 april.