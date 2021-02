Emma D’haene (25) uit Lauwe wint paleografiewedstrijd in Nederland: “Ik ontcijfer al 6 jaar lang oude geschriften"

“Mijn studie gaat over kermissen in de 17de en 18de eeuw in het gebied wat nu eigenlijk België is. Als je studeert over kermissen in dorpen en steden is het eigenlijk normaal dat je die manuscripten en handschriften zelf gaat opzoeken in de archieven.”

En hoe zit het met haar prijs? “Ik heb een boekenbon gewonnen van een boekhandel in Maastricht, maar met de huidige maatregelen is dat natuurlijk niet zo handig”, lacht Emma.