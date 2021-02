Extra geld om leerachterstand in het onderwijs weg te werken: "Ook alle helpende handen zijn welkom"

Het is een opvallende oproep van Vlaams minister van onderwijs Ben Weyts. Al wie daartoe opgeleid is en wat tijd vrij heeft, wordt gevraagd om zich in de scholen aan te bieden. Want die scholen hebben dringend extra helpende handen nodig, klinkt het. Om de leerachterstand door de coronacrisis weg te werken.

"Het is alle hens aan dek”, zegt de minister. "Leerkrachten sloven zich al maanden uit en ze kunnen nu elke hulp gebruiken in de strijd tegen de leerachterstand. Daarom doe ik een oproep aan iedereen met een pedagogisch bekwaamheidsbewijs. Als je kan helpen, bied je dan aan”.

"Er is al geïnvesteerd in onder meer zomerscholen, naschoolse begeleiding en de ondersteuning van het afstandsonderwijs", stelt Weyts. "Nu wordt nog eens 10 miljoen euro bijkomende middelen voorzien voor extra helpende handen in de klassen van het basis- en het secundair onderwijs." Weyts denkt dan onder meer aan gepensioneerde leerkrachten of leerkrachten die nog niet voltijds werken.