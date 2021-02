Filmregisseur Patrick Lebon (81) overleden, bekend van "Zaman" en "Paniekzaaiers" met Gaston en Leo

Acteur Herbert Flack heeft fijne herinneringen aan de samenwerking met Patrick Lebon, zegt hij aan Radio 2 Antwerpen: "Patrick kwam ook naar het theater kijken; hij wist wie je was als acteur. "Zaman", de eerste grote Vlaams policier, was ook wel grensverleggend en revolutionair, omdat we het léven op het witte doek brachten. Zonder daarop neer te kijken: voorheen had je vooral heimat- en boerenfilms in Vlaanderen. Het overlijden van Patrick Lebon maakt me stil; hij was een fijne geest."