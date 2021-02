Sterke stijging frauduleuze financiële aanbiedingen online: "Als het te mooi is om waar te zijn, is het niet waar" 

De FSMA raamt de verliezen van slachtoffers van dergelijke praktijken op zeker 18,5 miljoen euro tussen mei 2019 en eind vorig jaar. "Al merken we ook dat steeds meer mensen het nodige wantrouwen aan de dag leggen en ons op voorhand contacteren om te zien of een aanbod wel te vertrouwen is", aldus Jim Lannoo.

In 2020 kreeg de FSMA ook meer meldingen binnen over valse kredietaanbiedingen (in totaal 219, een stijging met 40 procent) en frauduleuze aanbiedingen van vermogensbeheer (in totaal 460, een stijging met 32 procent in vergelijking met het jaar 2019). Het aantal meldingen over fraude met cryptomunten daalde dan weer, al ziet de FSMA daar een link met de stijging bij frauduleuze onlin handelsplatformen. "We vermoeden dat daar dezelfde criminele netwerken achter schuilgaan."