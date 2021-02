Genk treedt op tegen koffiekletsers

Eet- en drankzaken moeten hun consumpties voortaan als take-way, en dus volledig verpakt, aanbieden. Klanten mogen hun drank niet langer consumeren rond de zaak, maar wel wandelend door de shopping. Ondanks de nieuwe regels werd er donderdag nog lustig koffie geslurpt rondom enkele populaire zaakjes. Een 70-plusser die haar wekelijkse cappuccino kwam drinken met twee vriendinnen viel uit de lucht, en noemde de verstrenging een jammere zaak. “Ze hebben de hekjes tussen de caféetjes al weggehaald, omdat mensen die als toog gebruikten om aan te blijven kletsen. Ik begrijp best dat het niet de bedoeling is dat je hier samenhokt in grote groep, maar wij hebben als oudjes niks meer om naar uit te kijken. Al wandelend koffie drinken is niet gemakkelijk. En buiten is het nu te koud. Dus dan maar géén koffie als alternatief?”

Een man die op de koffie ging met zijn echtgenoot uitte begrip voor de nieuwe aanpak. “Het is hier vaak erg druk. Zowel jongeren als ouderen durven hier wel eens langer dan nodig te blijven plakken. En vooral: met veel te veel. Anderzijds zie ik er in beperkt gezelschap het kwaad niet van in. Ik ben hier samen met mijn vrouw en begrijp niet wat er fout is aan even blijven stilstaan om te drinken. Maar als het echt niet mag, zullen we wel een beetje kuieren.”