Gents bedrijf maakt erotische luisterverhalen die je rode oortjes bezorgen

Het Gentse copywriterscollectief goodcopy.ink lanceert een kleine collectie erotische audioverhalen. Het gaat om pornografisch getinte audioverhalen die ongeveer 10 minuten duren. Maar de bedoeling is vrij letterlijk, lezen we op de website: "We fluisteren in uw oor tot ge komt - al kreunen, hijgen en nnngghen we soms ook."