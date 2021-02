Gentse Floraliën opnieuw uitgesteld door corona: “We moeten onze bloemen nog een jaar bewaren”

Bloemenkweker Koen Van Hecke uit Zeveneken kan zijn bloemen niet verkopen. “Wij hebben planten die enkel dienen voor de Floraliën en die worden niet verkocht", vertelt hij. "De planten zullen nu nog een extra jaar moeten wachten. Het is al de tweede keer. We hopen dat het bloemenfeest in 2022 zeker doorgaat. We willen de planten niet nog een derde keer verhuizen. Planten zijn levende wezens. Er zijn altijd planten die sneuvelen, maar over het algemeen zitten we niet in de problemen door het uitstellen van de Floraliën. Het is vooral heel jammer. We doen vaak mee met de Floraliën. Het is leuk om collega's tegen te komen. Eigenlijk is het een beetje de kermis voor de bloemisterij", lacht Van Hecke.